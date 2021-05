Milan, Pioli fa scattare ‘l’allarme Rebic’ per Bergamo

In conferenza stampa, l'allenatore del Milan, ha fatto il punto sulle condizioni dei rossoneri per la gara di Bergamo

MILANO - Rebic ad oggi è più no che sì. Vediamo però domani mattina. Ha avuto un problema muscolare al polpaccio e oggi non ha avuto modo di fare la seduta al completo. Gli altri, a parte Ibrahimovic, stanno tutti bene. Gli infortuni? Ne abbiamo avuti tanti, specie in contemporanea e questo ci ha penalizzato tanto specie nella possibilità di fare rotazioni. Ma di questo ne parleremo da lunedì. In ogni caso, mi aspetto un'Atalanta che giocherà al massimo e al meglio delle sue possibilità. Hanno giocatori forti ed un impianto collaudato. Faranno la miglior partita possibile ma su questo noi, sicuramente, non saremo da meno.

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa, in vista della prossima partita di campionato, l'ultima della stagione contro l'Atalanta, a Bergamo. Partita importantissima, ma il Diavolo rischia di 'presentarsi all'appuntamento' senza grandi scelte in attacco. Non si sarà sicuramente Zlatan Ibrahimovic, fermo per infortunio. Lo svedese però non sarà nemmeno in panchina, lo h ammesso lo stesso tecnico. L'importanza di Zlatan nella nostra crescita è evidente. Domani partiamo tutti e 26 per Bergamo, compresa la dirigenza. Spiace non avere i tifosi con noi, ma ci sono tutte le carte in gioco per fare bene. Ad ogni modo non sarà in panchina con noi.