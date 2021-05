Calciomercato Milan – Pazza idea: scambio suggestivo con la Roma

Domenica dalle emozioni forti per i tifosi del Milan che vivranno con il fiato sospeso la gara in casa dell'Atalanta. E' paradossale come il risultato di questa partita possa proiettare il Diavolo in una posizione fra il secondo ed il quinto posto. Il club rossonero sarà artefice del proprio destino, ma di fronte c'è uno degli avversari più ostici in assoluto. Nella testa della dirigenza meneghina stanno frullando idee ambiziose per il prossimo mercato, con gli introiti della Champions persino i sogni più reconditi potrebbero avverarsi. Si starebbe già cominciando a parlare di un asse con la Roma di Mourinho nella prossima sessione estiva <<<