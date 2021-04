Milan, Memphis Depay è un nome ancora attuale?

Il nome dell'attaccante olandese è sempre al centro del mercato, il Milan però si muoverà solo a determinate condizioni

MILANO - Obiettivo Champions League per il Milan. obiettivo dichiarato a inizio stagione, per ridare lustro al club rossonero, dopo le ultime difficile stagioni, ma non solo. Anche per poter fare degli investimenti nella prossima finestra di calciomercato. I soldi che potrebbero essere incassati dalla qualificazione alla prossima competizione europea sono ovviamente nei pensieri della dirigenza del club meneghino. Che intanto sta vagliando diversi nomi, da poter regalare a Stefano Pioli. Tanti i temi caldi per Maldini e Massara, dal vice Theo Hernandez, al possibile riscatto di Tomori, passando per la conferma, o meno, degli altri prestiti. Fino ad arrivare al possibile post Donnarumma nel caso in cui l'estremo difensore decidesse di lasciare Milanello, ma non vanno dimenticati l'attacco e gli altri rinnovi contrattuali.

Le notizie sul reparto offensivo del Diavolo

Nell'ultimo periodo proprio sul reparto avanzato del Diavolo del prossimo anno abbiamo riportato le voci su Andrea Belotti del Torino e Ciro Immobile della Lazio. Nomi importanti, che farebbero fare il salto di qualità all'attacco rossonero. Ma le punte della Nazionale di Roberto Mancini non sono gli unici nomi seguiti dalla società meneghina. Non è tramontata, almeno definitivamente, la pista che porta a Memphis Depay del Lione, secondo quello che riporta Daniele Longo nel podcast 'la Soffiata' del portale calciomercato.com.

Depay, anche i rossoneri nel futuro?

L'attaccante olandese, infatti, ha il contratto inscadenza quest'estate con il club francese. Ma le società di calcio d'oltralpe non stanno attraversando un buon momento dal punto di vista economico. Il Covid ha avuto anche in questo caso effetti pesantissimi e non è arrivata l'ultima rata di pagamento relativa ai diritti tv della Ligue 1. Non è una follia pensare anche a qualche ridimensionamento e non solo, perché va riportata quella che è la volontà dell'ex Manchester United.

Depay vuole cambiare aria, campionato e di conseguenza squadra. Sogna il Barcellona, allenato dal suo mentore Ronald Koeman, ma anche i blaugrana non attraversano un momento felice, inoltre c'è sempre in ballo la questione del rinnovo di Leo Messi. In tutto questo va detto che oltre agli spagnoli, anche la Juventus è sull'attaccante più defilato il Milan. Ma se nelle prossime settimane si dovesse aprire uno spiraglio, un'apertura da parte dell'olandese, Paolo Maldini e Frederic Massara proveranno l'inserimento.