Milan, le ultime sul rinnovo di Hakan Calhanoglu: balla un milione

Una nuova pausa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Le parti sono vicine ma non è stata ancora trovata l'intesa finale

MILANO - Al Franchi, contro la Fiorentina, si è rivisto Hakan Calhanoglu , così come contro la Sampdoria . Dopo un ultimo periodo in chiaroscuro per il turco, tra problemi fisici e prestazioni sottotono. Contro i viola però il numero dieci rossonero ha segnato il goal vittoria. Il classe '94 sta ritrovando la forma migliore sul campo e si sta mettendo alle spalle un periodo complicato, ma il Milan , però, deve ancora fare i conti con la sua situazione contrattuale. L'attuale accordo, infatti, scade al termine di questa stagione. Paolo Maldini , da parte propria, sta provando ad accelerare per trovare un'intesa sul prolungamento.

Le ultime notizie però non inducono all'ottimismo, tra il club meneghino e l'agente del calciatore, Gordon Stipic, si è creata una nuova situazione di stallo. Tra domanda e offerta balla un milione di euro. Un milione di distanza per l'accordo definitivo. I rossoneri si sono spinti fino a 4,5 milioni di euro a stagione, mentre le richieste dell'ex Bayer Leverkusen erano partite da 7 milioni di euro, scendendo poi con il passare del tempo. Quindi la questione è trovare il giusto compromesso tra le parti venendosi incontro. anche se attualmente la situazione di stallo potrebbe raffreddare la pista.

Le squadre interessate al numero dieci a parametro zero non mancano. In passato avevamo parlato di Juventus e Atletico Madrid, ma il giocatore per ora sembra aver dato la sua preferenza al Milan. Complice anche una grandissima stagione che potrebbe portarlo a giocarsi la prossima Champions League, con la maglia rossonera. Il Diavolo però dovrà accelerare le manovre, il contratto del trequartista scadrà quest'estate e le operazioni per la 'fumata bianca' vanno avanti da tempo. Balla un milione tra Calhanoglu e il Milan, quello che conta adesso è venirsi incontro, per continuare insieme.