Milan, Jonathan Ikoné: per il mercato si guarda ancora al Lille

Il Milan continua ad essere sempre molto attivo in vista della prossima sessione di mercato. Piace un altro giocatore della Ligue 1

MILANO - Mercati più battuti rispetto ad altri. Ogni società di calcio, infatti, ha delle vie preferenziali in Europa. Tanti i fattori che possono incidere, dai rapporti con altri club, alle conoscenze dei talent-scout. Fino ad una vera e propria predilezione per i giocatori che riescono ad emergere in una precisa area geografica. Il Milan non fa differenza. La società rossonera nel corso del recente passato ha dimostrato di essere sempre molto attenta al campionato francese e hai giovani talenti d'oltralpe. Rafael Leao è il primo esempio che possiamo citare, acquistato dal Lille. Non ci sono però soltanto i giocatori arrivati a Milanello, ma anche quelli che alla fine sono rimasti suggestioni, come Simakan, inseguito a lungo e mai arrivato in Italia.