Milan, Mario Mandzukic in campo contro il Genoa?

Il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic nel prossimo turno di campionato contro il Genoa, spazio a Mandzukic?

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Giudice Sportivo ha deciso, un turno di Stop per Zlatan Ibrahimovic, dopo il cartellino roso rimediato contro il Parma. L'assenza dello svedese era preventivata, nonostante l'ipotesi di ricorso da parte del club rossonero, ricorso che non ci sarà. Il Milan contro i rossoblù non avrà a disposizione il suo numero 11. Una situazione a cui dovrà porre rimedio Stefano Pioli e la soluzione più logica è quello di adattare, ancora una volta, Ante Rebic in attacco. Il croato sta bene, lo testimonia anche il goal messo a segno con il Parma e gli ottimi 40' disputanti nella giornata precedente con la Sampdoria.

La stagione di Mandzukic in rossonero

Eppure c'è chi scalpita per una possibilità: Mario Mandzukic. I tifosi rossoneri sono ansiosi di vedere stabilmente sul campo l'ex Juventus, dopo un lungo stop. L’ultima apparizione risale allo scorso 18 febbraio, in Europa League, sul campo della Stella Rossa, l’attaccante croato è tornato ad allenarsi con i suoi compagni di squadra. Al momento però il numero 9 rossonero non è riuscito ad incidere. Complici due infortuni che lo hanno colpito a distanza di pochi giorni. Il rischio, considerando che da tempo Mario era fermo, inevitabilmente c'era. L'attaccante deve ritrovare velocemente la miglior condizione, anche perché il suo futuro in rossonero passa inevitabilmente da questo finale di stagione.

Tra presente e futuro

Nel contratto di Mandzukic non c'è un’opzione che prevede il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League: nelle clausole fissate a gennaio esistono piuttosto dei parametri di rendimento. Per questo saranno decisive queste ultime 8 giornate di campionato per decidere il futuro dell'ex Juventus. Mandzukic dovrà dimostrare di essere ancora un grande calciatore, ma soprattutto di poter godere di una certa integrità fisica, pur trattandosi di un 35enne. I 90' interi sono esclusi per il momento, Pioli potrebbe regalargli uno spezzone di gara, magari una staffetta con Leao che invece ha già ritrovato il campo contro il Parma.