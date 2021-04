Parma 1-3 Milan, le dichiarazioni di Rafael Leao nel post partita

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Parma-Milan

"Mi piace quando i miei giocatori rispettano e riflettono le nostre sensazioni. Era una partita delicata perché con la Sampdoria non abbiamo giocato da Milan. Oggi potevamo far meglio contro un avversario difficile da affrontare, ci siamo incasinati un po' la partita, ma l'importante è vincere. Vittorie in trasferta? È strano, non essendoci tifosi né in casa né fuori le partite sono molto simili. Ciò che conta è la media punti che noi dobbiamo mantenere per riportare il Milan in Champions League; sappiamo che dobbiamo superare squadre importanti. Testa alla prossima partita in casa col Genoa. Zlatan mi ha detto che ha discusso con l'arbitro, è durato un po', ma senza mancargli di rispetto. Mi è stato riferito che Ibra ha detto a Maresca che 'davvero non ti interessa quello che dico io?'. Dopo l'espulsione la partita è cambiata, ma i giocatori hanno messo in campo il massimo".