Milan, l’emergenza in attacco continua anche in campionato?

MILANO – E’ il momento più delicato della stagione. Lo sa anche Stefano Pioli, che dopo il pareggio in trasferta con il Manchester United, deve preparare la sfida di campionato con il Napoli. Il tecnico rossonero proverà il recupero di qualche pedina per la gara con gli azzurri, sono tanti infatti gli infortuni che hanno colpito l squadra rossonera nell’ultimo periodo, soprattutto in attacco, dove le scelte sono praticamente obbligate. All’Old Trafford hanno giocato in avanti gli uomini che sono scesi in campo dal primo minuto al Bentegodi, unica eccezione Castillejo che invece è subentrato nel secondo tempo della partita con i Red Devils.

I tanti assenti rossoneri

Il tecnico rossonero ha dovuto fare a meno anche di Ante Rebic, oltre che a Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzunkic, Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu. Assenze importanti quelle della squadra rossonera, con il tecnico che in attacco era deciso a puntare con decisione proprio su Rebic e Rafael Leao, in assenza dello svedese e dell’ex Juventus. Il nuovo stop del croato però ha cambiato le carte in tavola per il club meneghino. Tutto il peso dell’attacco è stato spostato sulle spalle dell’ex Lille che dovrà risposte importanti, dopo le ultime prove opache. Altra occasione all’orizzonte per il portoghese: il Napoli.

Rebic e Mandzukic, chi recupera?

Ante Rebic però potrebbe essere convocato per la partita contro l’ex Gennaro Gattuso e la sua squadra. Saranno fondamentali i prossimi giorni a Milanello, con lui anche Theo Hernandez sembra essere sulla via del rientro. Discorso diverso per Mario Mandzukic, ancora alle prese con delle noie muscolari e prosegue con il suo iter individuale di recupero. Sarà fatto comunque un tentativo con il croato, così come con Hakan Calhanoglu, ma le possibilità non sono altissime, nel loro caso regna ancora il pessimismo. Il Milan quindi dovrà fare ancora i conti con l’emergenza, soprattutto in attacco. Ma intanto, attenzione all’ultima clamorosa novità di mercato arrivata proprio poco fa in casa rossonera: ora si parla di 3 nomi folli per la Champions! <<<