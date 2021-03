Calciomercato Milan, tenetevi forte: in Spagna parlano di 3 nomi folli!

MILANO – La lista degli obiettivi di calciomercato del Milan, come già vi abbiamo raccontato più volte, è davvero piena di nomi grossi in vista della prossima estate. E tra questi, c’è anche qualche sorpresa sulla quale Maldini e Massara starebbero lavorando sottotraccia. Ma le ultime notizie che rimbalzano direttamente dalla Spagna parlano di alcuni giocatori davvero clamorosi. In particolare, le voci riportano il forte interesse del Milan per 3 precisi nomi di livello internazionale. Uno per la difesa e due per la trequarti, ma andiamo con ordine.

La suggestione per la difesa

A riportare queste indiscrezioni è il noto portale specializzato in calciomercato Fichajes.net. Secondo i colleghi spagnoli, la sorpresa per la retroguardia rossonera potrebbe essere Aymeric Laporte, centrale mancino classe ’94 del Manchester City. Il francese infatti avrebbe perso il posto da titolare nelle gerarchie di Pep Guardiola e il Milan potrebbe approfittarne. Relativamente giovane e con grandissima esperienza internazionale, Laporte sarebbe un innesto di enorme qualità. Un giocatore che farebbe fare un grande salto di qualità al reparto difensivo rossonero, soprattutto in ottica Champions League. Un colpo che, almeno secondo noi, sarebbe davvero complicato. Il cartellino del 26 enne è valutato infatti tra i 50 e i 60 milioni di euro. Visti i costi dell’eventuale operazione, le caratteristiche di Laporte e il piede mancino, il Milan ci potrebbe provare concretamente solo nel caso in cui venisse ceduto ad una cifra importante Alessio Romagnoli, il cui futuro è ancora incerto.

Trequartisti da sogno

Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, Fichejes.net parla di due giocatori molto affascinanti. Il primo, già accostato al Milan in passato, è quello di Dani Ceballos, che a fine stagione farà ritorno al Real Madrid dopo il prestito all’Arsenal. Lo spagnolo classe ’96 non rientra nei piani dei Blancos, che dunque lo metteranno di nuovo sul mercato. Una ghiotta occasione per il Milan, un’idea assolutamente plausibile. Ben più complicata invece la terza pista, che porta addirittura a Philippe Coutinho, che in estate potrebbe lasciare il Barcellona. Una suggestione quasi folle visto che il brasiliano costa ancora molto e ha un ingaggio pesantissimo, decisamente fuori dagli attuali parametri rossoneri. Si vedrà, ma intanto registriamo queste interessantissime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna in attesa di ulteriori riscontri. Intanto però, come accennato in apertura, Maldini e Massara avrebbero messo concretamente nel mirino anche moltissimi altri nomi pesanti e qualche grossa sorpresa: occhio a ben 13 nomi finiti sulla lista della spesa rossonera per l’estate, eccoli tutti <<<