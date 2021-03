Da Milanello, il programma del 12 marzo 2021: subito allenamento

MILANO – Dopo la vittoria per 0-2 sull’Hellas Verona in Serie A e l’ottimo pareggio per 1-1 in casa del Manchester United in Europa League, il Milan ha iniziato a preparare il prossimo impegno in campionato contro il Napoli, valida per la 27esima giornata e prevista per domenica 13 marzo alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano.

Il programma di oggi prevede un allenamento pomeridiano al rientro dall’Inghilterra.

Le parole di Pioli

“I ragazzi hanno giocato una partita di personalità, hanno saputo gestire e comandare il gioco, sapendo anche soffrire nei momenti difficili. Una prestazione importante che deve dare ulteriore fiducia e convinzione al gruppo. Quando abbiamo pescato il Manchester nel sorteggio, ho pensato che fosse l’avversario giusto per noi, perché stiamo cercando di riportare il Milan dove merita, ovvero ai vertici del calcio italiano ed europeo. Queste sono le partite che ti fanno crescere e ti fanno migliorare. Quello di oggi è un buonissimo risultato, ma la qualificazione al turno successivo è ancora tutta da conquistare. Al ritorno ci sarà da fare un’altra bella prova per provare a passare. C’è tanta soddisfazione per questo pareggio, ma al ritorno sarà dura, quindi non dobbiamo mollare”.

Le parole di Meité

“Siamo contenti di questo pareggio, ma penso che meritavamo di più. Non era facile fare questo tipo di partita, con personalità e tante occasioni da gol. Siamo felici per la prestazione e per il risultato. Qui c’è un bel gruppo, parliamo tanto e siamo uniti. Mi sto inserendo bene e sono contento. Kessié? E’ un vero amico, con lui è semplice giocare anche perché parliamo entrambi francese e riusciamo a comunicare bene. Oggi ha fatto un bellissimo gol, purtroppo l’arbitro lo ha cancellato, ma andiamo avanti con fiducia. Noi abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità, non siamo venuti qui solo per pareggiare o non prendere gol, ma volevamo fare una bella partita giocando a viso aperto e penso che lo abbiamo dimostrato”.