Manchester Utd 1-1 Milan, le dichiarazioni di Pioli nel post partita

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della sfida tra Manchester United e Milan, valida per l’andata degli ottavi di Europa League e terminata 1-1 con le reti di Diallo per i Red Devils e di Kjaer per gli ospiti.

SULLA PARTITA: “I ragazzi hanno giocato una partita di personalità, hanno saputo gestire e comandare il gioco, sapendo anche soffrire nei momenti difficili. Una prestazione importante che deve dare ulteriore fiducia e convinzione al gruppo. Quando abbiamo pescato il Manchester nel sorteggio, ho pensato che fosse l’avversario giusto per noi, perché stiamo cercando di riportare il Milan dove merita, ovvero ai vertici del calcio italiano ed europeo. Queste sono le partite che ti fanno crescere e ti fanno migliorare. Quello di oggi è un buonissimo risultato, ma la qualificazione al turno successivo è ancora tutta da conquistare. Al ritorno ci sarà da fare un’altra bella prova per provare a passare. C’è tanta soddisfazione per questo pareggio, ma al ritorno sarà dura, quindi non dobbiamo mollare”.

SUL GOAL DI KESSIE: “Dalla panchina non avevo visto niente, solo un grande gol. Era importantissimo, stavamo giocando bene. Ci avrebbe dato ancora più forza. Kessie assicura non abbia giocato la palla con la mano”.

SUL GOAL DI KJAER: “C’è molta soddisfazione. Non sto allenando un gruppo normale, è un gruppo eccezionale, dal punto di vista tecnico, professionale e umano. Quando vedo che i ragazzi danno l’anima è giusto essere soddisfatti. E’ un buonissimo risultato. Siamo contenti ma si poteva anche fare qualcosa in più. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza di un avversario così forte”.

SU LEAO: “Ha bisogno di prestazioni così, di continuare a giocare, sentire un po’ di più l’area avversaria. Ha qualità, ha voglia di stare dentro la partita, superiore rispetto alla scorsa stagione”.

SU COSA PORTARE DA QUESTO MATCH: “Lo spirito della squadra di fare la gara, di cercare di comandare. Dobbiamo avere un livello di applicazione alto, non posso che essere soddisfatto. Giochiamo ogni quattro giorni però questi ragazzi non mollano mai. Dobbiamo assolutamente continuare, è un momento determinante per campionato ed Europa League, poi ci sarà la sosta, potremo rifiatare per chi non andrà in Nazionale”