Milan, Leao da prima punta s San Siro e il Barcellona continua ‘a studiarlo’

MILANO – Durante l’estate del 2018 il fondo Elliott ha deciso di prendere la gestione del Milan decidendo di portare avanti un progetto per rilanciare le ambizioni del club rossonero: spazio a giocatori giovani dal grande potenziale che possano dare subito una mano alla squadra e che si possono rivendere in nome del bilancio. Il primo ad arrivare, seguendo questa nuova filosofia, è stato Rafael Leao. Il portoghese è sbarcato in Italia dopo che il fondo ha versato 30 milioni nelle casse del Lille.

Dalle ombre iniziali, al peso dell’attacco sulle spalle

Se i primi mesi in rossonero del portoghese hanno avuto più ombre che luci, l’arrivo di Pioli ha iniziato brillare. Soprattutto in questa stagione dove ha convinto giocando anche ruoli differenti. E questa sera contro la Stella Rossa dovrebbe scendere in campo da prima punta, al posto di Zlatan Ibrahimovic. Le ottime prestazioni di Rafael Leao stanno attirando l’interesse di grandi club. Tra questi il c’è Barcellona.

L’interesse del Barcellona

I blaugrana, sono alle prese anche con gravi problemi economici e alla fine di un ciclo. Una fine che potrebbe portare anche all’addio di Leo Messi. Per tutti questi motivi la dirigenza catalana è a lavoro per rifondare il club. E il d.s. dei catalani avrebbe individuato proprio in Leao uno dei possibili rinforzi. Certo con la crisi economica non sarà facile arrivare al rossonero e per questo si sta pensando a piani alternativi. L’ultima idea è quella di uno scambio, anche se il Milan comunque resta molto freddo all’idea di provarsi del portoghese, soprattuto dopo i tanti progressi del ragazzo fatti sia sul campo di gioco, che dal punto di vista mentale. Lo ha elogiato anche Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Stella Rossa. La qualificazione al prossimo turno dell’Europa League passa anche da Rafael Leao, intanto però il Barcellona continua ‘a studiare’ il portoghese.