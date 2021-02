Milan, il futuro di Brahim Diaz in rossonero è sempre in bilico

MILANO – Tra le grandi sorprese di questa stagione del Milan c’è sicuramente Brahim Diaz. Il ragazzo classe ’99 è arrivato in Italia in prestito secco dal Real Madrid. Per lui, vestire la maglia dei rossoneri è stato considerato un vero e proprio onore, visto che da bambino tifava proprio per la squadra rossonera. Sembrerebbe una bellissima favola, ma potrebbe non esserci lieto fine.

Le intenzioni della dirigenza rossonera

Sì, perché nonostante le intenzioni della dirigenza rossonera, Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero provare a riscattarlo, non arrivano buone notizie sul giocatore. Anche Stefano Pioli ha dimostrato di apprezzare le qualità del ragazzo, schierandolo anche in ruoli diversi. Brahim Diaz dal canto suo ha puntualizzato che preferisce giocare da trequartista centrale, dietro all’unica punta, nel modulo che adotta il Milan.

Brahim Diaz e la sua volontà: ecco cosa vuole

Inoltre Brahim Diaz non ha mai nascosto la volontà di tornare a vestire la maglia del Real Madrid dopo l’esperienza meneghina. Paolo Maldini e Frederic Massara erano già al lavoro per trattare il rinnovo del prestito o il riscatto del cartellino. Un riscatto che sarebbe dovuto essere inferiore ai 30 milioni di euro, stando alle ultime notizie sul fantasista spagnolo. Ma nelle ultime ore il trequartista avrebbe di fatto espresso la volontà di tornare in Spagna, a Madrid, e giocarsi le proprie chance alla corte di Zidane.

Le ultime notizie sullo spagnolo

A dare la notizia il giornale iberico “Defensa Central” che sottolinea come in realtà il Real Madrid volesse cederlo per fare cassa, soprattutto se il tecnico francese dovesse restare sulla panchina dei Blancos. Diaz sta smaltendo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite e chissà che la sua guarigione e il conseguente ritorno di campo non possa convincerlo a restare a Milano.