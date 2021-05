Milan, l’appello dei tifosi per la gara con l’Atalanta: tutti a Milanello

Gli ultras del Milan hanno lanciato un appello, attraverso i loro profili social, in vista della gara di domenica prossima contro l'Atalanta

MILANO - TUTTI A MILANELLO. Domenica ore 9.30 puntuali ci vediamo a Milanello per sostenere i ragazzi in vista dell’ultimo impegno, decisivo per le sorti della nostra stagione, il traguardo é vicino e tutti noi vogliamo raggiungere l’obiettivo. Caricheremo la squadra al cancello d’ingresso con il colore e l’entusiasmo che da sempre ci contraddistinguono e accompagneremo il pullman sul viale d’uscita da Milanello. Parcheggiate le macchine nel campo in modo tale da lasciare libera la strada e portate qualsiasi cosa utile per fare colore (sciarpe, bandiere, stendardi ecc...). AVANTI MILAN, AVANTI CURVA SUD! Ricordiamo a tutti i presenti di indossare la mascherina.

La situazione di classifica

Questo l'appello degli ultras del Milan in vista dell'ultima partita di campionato che si giocherà domenica, a Bergamo. Gara che può valere tutta una stagione, 3 punti pesantissimi in ballo che daranno, o meno, alla squadra di Stefano Pioli la matematica certezza di un posto in Champions League. I rossoneri se la giocano con il Napoli, ha gli stessi punti del Diavolo, e la Juventus a un punto di stanza. Due posti per tre squadra. Sarà una domenica cruciale la prossima. E proprio per questo i tifosi vogliono dare la carica e far sentire il loro appoggio a Donnarumma e compagni.

Le indiscrezioni sulla probabile formazione

Non ci sarà in campo Zlatan Ibrahimovic, ma lo svedese sarà presente a Milanello e a Bergamo. Sarà con con la squadra pronto a spronare e a motivare. Come detto detto in ballo c'è tantissimo, o dentro o fuori. Un eventuale passo falso segnerebbe la fine dei ogni europei dei rossoneri. E proprio per questo le indiscrezione sulla probabile formazione sono tantissime, ma il dubbio è uno solo. Chi al posto di Ibra in attacco? Ancora Rebic? Leao prima punta con il croato spostato a sinistra e Calhanoglu al centro. Mandzukic invece sembra destinato ad un'altra panchina.