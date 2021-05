Milan, dalla Spagna sono sicuri: Raiola ha offerta Donnarumma al Barça

Arrivano indiscrezioni clamorose dalla Spagna. Mino Raiola avrebbe offerto Donnarumma al Barcellona, vista la situazione con il Milan

MILANO - "Raiola ha offerto Donnarumma al Barcellona". Questo è il titolo di As, media spagnolo, i questa mattina. Una vera e propria bomba di mercato sul futuro del portiere del Milan . Diverse però le situazioni che sono state vagliate. la prima è ovviamente quella legata al rinnovo contrattuale dell'estremo difensore della Nazionale di Roberto Mancini. Rinnovo che non è ancora arrivato e il club rossonero corre il serio rischio di perdere il ragazzo a parametro zero. Avevamo scritto di come ogni decisione sarà presa dopo la gara di Bergamo, contro l' Atalanta , e come il quarto posto influenzerà questa ogni decisione.

A questo si aggiunge la situazione del Barcellona, che sta attraversando un momento delicato, segnato da un'importante crisi economica. Crisi che potrebbe portare i blaugrana al sacrificio sul mercato. La cessione di un big non è un'ipotesi da scartare. E il nome in partenza sembra essere quello di Marc André Ter-Stegen. In questo caso servirà un rimpiazzo di livello assoluto per sostituire il tedesco. Donnarumma potrebbe essere un opzione, anche perché arriverebbe in Spagna a parametro zero. anche se ci sarà da accontentare sia il giocatore, che il suo agente.