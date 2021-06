Milan: niente Olimpiadi per Brahim Diaz, rossoneri più tranquilli

Non è stato convocato per la prossima Olimpiade dalla sua Spagna Brahim Diaz, inoltre il trequartista è a un passo dal ritorno al Milan

Redazione Il Milanista

Tante le notizie su Brahim Diaz nell'ultimo periodo. In primis ci sono quelle di mercato, dato che il calciatore è davvero vicino al ritorno al Milan, dopo l'ultima stagione in rossonero. Lo spagnolo è stato uno dei protagonisti del finale di stagione dei rossoneri, Stefano Pioli lo ha lanciato nella mischia da titolare e il giocatore è risultato essere decisivo. Arrivato la scorsa estate in prestito secco dal Real Madrid, si è guadagnato la fiducia di tutti a Milanello, compagni, tecnico e dirigenza. Maldini e Massara hanno allacciato da tempo i contatti con il club spagnolo per trovare una nuova intesa sul trequartista, intesa che sembra ormai vicinissima.

Intesa totale per Brahim Diaz

L' accordo tra Milan e Real Madrid sarebbe stato trovato sulla base del prestito con diritto di riscatto, in favore del Diavolo, che dovrebbe essere fissato sui 20 milioni di euro. Ma i Blancos avranno il diritto di recompra sul calciatore. Intesa quindi trovata. L'incognita maggiore sembrava essere legata alle prossimi Olimpiadi e Brahim Diaz era uno dei nomi in lizza per una convocazione con la sua Spagna. Un problema in più per il Milan, perché così il trequartista avrebbe saltato la preparazione estiva e il ritiro pre campionato.

Le scelte della Spagna

Così non sarà. Il commissario tecnico delle Furie Rosse,Luis De La Fuente, ha diramato la lista dei convocati in vista proprio della prossime Olimpiadi e Brahim Diaz non c'è. Presente invece l'obiettivo di mercato rossonero Dani Ceballos e anche un vecchio pallino come Dani Olmo, impegnato anche ad Euro2020.

Ecco la lista dei convocati della Spagna.

Portieri: Alvaro Fernandez (Huesca), Unai Simon (Athletic Bilbao), Alex Dominguez (Las Palmas).

Difensori: Oscar Mingueza (Barcellona), Jesus Vallejo (Granada), Eric Garcia (Barcellona), Pau Torres (Villarreal), Oscar Gil (Espanyol), Juan Miranda (Betis Siviglia).

Centrocampisti: Marc Cucurella (Getafe), Jon Moncayola (Osasuna), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Dani Ceballos (Real Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Carlos Soler (Valencia), Pedri (Barcellona).

Attaccanti: Bryan Gil (Valencia), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (Lipsia), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Wolverhampton), Javi Puado (Espanyol)