Calciomercato Milan – E’ derby (anche) per il colpo low cost: i dettagli

La dirigenza del Milan è al lavoro per regalare rinforzi pronti a Stefano Pioli in vista della prossima stagione. L'attuale allenatore rossonero infatti vorrebbe una rosa all'altezza della massima competizione europea. I meneghini infatti dopo più di 8 anni torneranno a disputare la UEFA Champions League. Il mercato è ancora lungo ed il tempo per sistemare ogni tassello c'è ancora. Maldini ha puntato alcuni nomi importanti. Ma la notizia dell'ultima ora potrebbe portare ad uno scontro incredibile. Dopo lo ‘sgarbo’ Calhanoglu, le strade del Milan e dei cugini nerazzurri potrebbero incrociarsi ancora sul mercato >>>