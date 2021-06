Milan, ipotesi Kjaer capitano capitano a furor di popolo

Dopo quanto successo in Danimarca-Finlandia i tifosi rossoneri chiedono a gran voce Simon Kjaer capitano del Milan

Redazione Il Milanista

Chi sarà il nuovo capitano del Milan? Dopo la partenza di Gigio Donnarumma, orami a un passo dal Paris Saint-Germain, il club rossonero dovrà decidere chi indosserà la fascia. I tifosi però non hanno dubbi e hanno già fatto sentire la loro voci sui social network. Gli hashtag #KjaerCapitano e #KjaerMilanCaptain spopolano su Twitter, sopratutto in virtù di quanto accaduto in Danimarca-Finlandia e il comportamento del centrale nei confronti di Christian Eriksen, fondamentale l'apporto di Kjaer per salvare la vita del compagno di nazionale. Ma non solo perché Simon ha rincuorato la compagna del trequartista dell'Inter, mentre i medici cercavano di salvargli la vita.

Kjaer capitano anche il Milan ci pensa

Il numero 24 rossonero, inoltre, ha fatto parte del 'muro umano' che ha difeso Christian Eriksen, dagli sguardi dei curiosi, dei fotografi, durante quei terribili minuti. un comportamento esemplare che ha portato il centrale alla ribalta. Il Milan ci pensa, quanto fatto da Kjaer è sotto gli occhi di tutti e i complimenti sono arrivati da ogni parte. Un gigante in campo, anche fuori dal contesto partita. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sia la dirigenza che Stefano Pioli sarebbero in linea con quanto chiesto dai tifosi su social, anche se non c'è nessuna conferma ufficiale.

Gli altri nomi

La decisione però sarà presa con il resto del gruppo a Milanello. in lizza per la fascia ci sono anche Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic due leader dello spogliatoio rossonero, oltre alla scelta romantica Davide Calabria, prodotto del vivaio del Milan. Il cambio di capitano è una scelta necessaria per il club meneghino, Donnarumma come detto andrà via. Poi c'è la questione Alessio Romagnoli, l'attuale capitano che però non è più un titolare fisso del Diavolo e potrebbe addirittura partire in estate, sono tante infatti le voci sul suo futuro.