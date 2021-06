Europei 2021, il punto sulle condizioni di Christian Eriksen

Si è sentito male durante gli Europei 2021, momenti di paura e la corsa in ospedale. Ecco il punto sulle condizioni di Christian Eriksen

Redazione Il Milanista

Si è sentito male in campo Christian Eriksen, durante Danimarca-Finlandia. Prima partita del Girone B degli Europei 2021. Momenti di paura, con il massaggio cardiaco lì dove il giocatore dell'Inter si è accasciato, i compagni di squadra a fare da scudo, per non far vedere cosa stava accadendo, le lacrime dei tifosi e della compagna. Minuti che sembravano ore, poi la corsa in ospedale e le prime foto, con il calciatore cosciente. Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno a Eriksen e la sua famiglia, come i compagni di squadra che invece di esultare ai goal gli hanno voluto mandare un messaggio.

Gli ultimi aggiornamenti

Gli ultimi aggiornamenti sul numero 10 della Danimarca li da federazione danese, attraverso un comunicato sui suoi profili social.

Questa mattina abbiamo parlato con Eriksen, che ha inviato i suoi saluti ai compagni. Le sue condizioni sono stabili e continua a rimanere in ospedale per ulteriori accertamenti. La squadra e lo staff della Nazionale hanno ricevuto assistenza psicologica in caso di crisi e continueranno a essere presenti l'uno per l'altro dopo ieri. Vogliamo ringraziare per i saluti a Eriksen da parte di tifosi, giocatori, famiglie reali di Danimarca e Inghilterra, associazioni internazionali, club ecc. Invitiamo tutti a mandare i saluti alla Federazione danese, che si assicurerà che vengano trasmessi tutti a Christian e alla sua famiglia.

Le parole del c.t. Hjulmand

Anche il ct danese, Kasper Hjulmand, ha parlato della situazione di Eriksen, visibilmente commosso e ancora scosso per quanto accaduto. La Danimarca infatti è tornata in campo alle 20:30, sembra sia stata una richiesta del giocatore stesso. L'allenatore ha voluto ringraziare pubblicamente i suoi ragazzi.

"Tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere sono per lui e per la sua famiglia. E' uno dei nostri migliori giocatori, ma non solo è uno dei migliori in assoluto. Ma come persona è anche migliore, siamo con lui, i miei ragazzi oggi sono stati incredibili".