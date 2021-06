Mercato Milan, Di Marzio: “Settimana decisiva per 3 colpi, spunta anche…”

Mentre si sta giocando un Europeo itinerante molto divertente, gli uomini mercato del Milan si stanno muovendo in maniera quasi frenetica per chiudere alcune operazioni ritenute prioritarie sia dalla dirigenza che dall'allenatore. La cosa buona è che staff tecnico e dirigenziale hanno le idee chiare su quali passi compiere per rendere il Diavolo ancora più competitiva, i lati negativi (se così vogliamo definirli) riguardano i cosiddetti tempi tecnici necessari per arrivare a dama in certe trattative. Il noto esperto di mercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto sulle mosse rossonere aprendo anche ad una soluzione a sorpresa per quanto riguarda il reparto avanzato dei meneghini <<<