Milan, il punto sui rinnovi: Franck Kessie e le mosse della dirigenza

MILANO – Franck Kessie e il Milan. Avevamo riportato le notizie di mercato sull’ivoriano, che ha attirato le attenzioni di due importanti club della Premier League. Chelsea e Tottenham infatti sarebbero disposte a mettere sul piatto un’offerta da 50 milioni di euro per il calciatore rossonero. Queste erano le voci che arrivavano dalla Spagna, sul Presidente. Su Frank Kessie abbiamo riportato anche della situazione contrattuale con il club meneghino. L’accordo tra le parti arriverà fino all’estate del 2022, ma la stagione dell’ex Atalanta ha portato la dirigenza del Diavolo ad iniziare i lavori per il rinnovo contrattuale.

Kessie, tra mercato e rinnovo

Franck Kessie è uno dei pilastri di questo Milan, sia in campo che nello spogliatoio. Ventisette partite 9 goal e 4 assist, in campionato. Otto apparizioni e 1 goal in Europa League, numeri importanti che dimostrano quanto il giocatore sia cresciuto dal suo arrivo a Milanello. Il Milan ovviamente non vuole perdere uno dei suoi calciatori più importanti in virtù anche del processo di crescita che ha in mente la dirigenza. Certo un offerta ‘monstre’ in ogni caso sarà difficile da rifiutare. I rossoneri però vogliono blindare il centrocampista, anche secondo quello che riporta Sky Sport.

L’offerta del club rossonero

L’emittente satellitare ha rivelato che tra l’agente del calciatore, George Atangana, e il Milan ci sarebbe stato già un primo incontro per trovare un nuovo accordo. La fumata bianca ovviamente non è arrivata, ma non regna il pessimismo. L’incontro è andato benino, il club meneghino, infatti, ha messo sul tavolo la sua offerta, ma c’è ancora differenza tra domanda e offerta. Kessie percepisce 2,2 milioni di euro a stagione e vorrebbe un importante aumento per continuare con i rossoneri. Serviranno però altri incontri e probabilmente servirà un rilancio da parte di Maldini e Massara per arrivare a far felici tutti. I lavori per il rinnovo dell’ivoriano, però, sono già iniziati.