News Milan, mercato: gira una voce, suggestione da paura per l’attacco!

MILANO – I colpi di scena sono all’ordine del giorno quando si parla di calciomercato. In queste ultime ore ad esempio sta iniziando a circolare una voce molto pesante che potenzialmente potrebbe interessare anche il Milan. Già perché, stando a quanto riportano i media spagnoli, il Siviglia potrebbe già mettere sul mercato il Papu Gomez in estate dopo averlo acquistato lo scorso gennaio dall’Atalanta. Questo perché il club spagnolo vorrebbe puntare forte sull’acquisto a parametro zero di Thauvin, obiettivo di calciomercato anche del Milan. Ecco allora che potrebbe tornare di moda la clamorosa suggestione Gomez in casa rossonera. Anche perché Maldini sta cercando un giocatore delle sue caratteristiche e già in passato aveva provato a portarlo a Milano. Un’idea davvero intrigante, che potrebbe diventare concreta se il Siviglia deciderà veramente di mettere sul mercato il Papu in estate. Nel frattempo però Maldini starebbe lavorando anche per comprare un grandissimo centravanti di ruolo: ecco chi potrebbe arrivare in attacco! <<<