Milan, il preferito di Stefano Pioli per la difesa del futuro

Il tecnico del Milan, avrebbe le idee chiare in vista della prossima stagione per quanto riguarda il reparto arretrato

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan sta già programmando la prossima stagione. Certa oramai la permanenza di Ibrahimovic,Paolo Maldini e Frederic Massara devo chiudere i rinnovi di Hakan Calhanoglu (che oggi è diventato padre per la seconda volta) e Gigio Donnarumma. Due missioni difficili, ma non impossibili. Il club di via Aldo Rossi continua ad essere ottimista sul futuro e la permanenza dei due giocatori. Il duo mercato rossonero probabilmente regalerà a Stefano Pioli anche un difensore e un attaccante. Per il reparto avanzato tanti i nomi accostati ai rossoneri, da Belotti, a Immobile, fino ad arrivare a Vlahovic e Depay. Diversa invece la situazione per il centrale. La dirigenza rossonera deve risolvere il futuro di Fikayo Tomori, arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, e di Alessio Romagnoli.

La richiesta di Pioli

Il futuro del capitano è in forte dubbio: le sue ultime prestazioni hanno lasciato parecchio a desiderare e non bisogna dimenticare che il suo contratto è in scadenza a giugno 2022. E al momento la trattativa con Mino Raiola non sembra decollare. Per questo motivo il Milan potrebbe ingaggiare un nuovo difensore. Il possibile addio di Alessio Romagnoli costringerebbe la squadra rossonera a ingaggiare un nuovo difensore centrale. E proprio per questo motivo il tecnico rossonero Stefano Pioli avrebbe proposto alla dirigenza rossonera l'acquisto di Nikola Milenkovic. Il tecnico emiliano conosce bene il serbo visto che lo ha allenato durante la sua esperienza a Firenze.

Tutte le squadra interessate a Milenkovic

Il club di Rocco Commisso è conscio che trattenere il classe '97 sarà un'impresa difficilissima. Soprattutto perché il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2022. Per questo motivo la Fiorentina proverà a venderlo al migliore offerente. Milenkovic, che nelle ultime stagioni ha collezionato molti estimatori tra la Serie A e i campionati esteri, ha già dichiarato alla dirigenza di voler cambiare aria e di non voler rinnovare. In Premier League è seguito da top club come Manchester United e Liverpool che lo seguono da diversi mesi. Ma anche dal Chelsea nelle ultime settimane sta pensando a lui. In Italia, oltre al Milan, anche Antonio Conte lo avrebbe messo in cima alla lista della spesa dell'Inter. L'unica certezza è che Milenkovic a fine stagione lascerà la Fiorentina. E Pioli sarebbe felice di riabbracciarlo