Antonini: “Romagnoli ha dimostrato di essere un grande capitano”

Le parole dell'ex terzino.

MILANO - In seguito alle ottime prestazioni fornite da Fikayo Tomori , che nel corso delle settimane sta trovando sempre più spazio nella retroguardia milanista, la titolarità di Alessio Romagnoli è stata messa in discussione. Il capitano, che prima dell'arrivo del centrale inglese era una pedina inamovibile nello scacchiere rossonero, è stato relegato in panchina in alcune occasioni. Attualmente è ai box a causa di un infortunio ma, quando tornerà a disposizione, per lui sarà tutt'altro che semplice riprendere posto al centro della difesa accanto a Simon Kjaer. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ne ha parlato l'ex terzino rossonero - oggi procuratore - Luca Antonini .

IL SUO COMMENTO - "Devo dire che sorprende un po' vedere che Romagnoli venga messo in dubbio, soprattutto perché si è dimostrato un leader per la squadra anche l'anno scorso, assieme a Ibrahimovic e Kjaer. Tuttavia, La titolarità di Tomori è un segnale molto importante per lo stesso Romagnoli. Alessio resta un giocatore assolutamente importante per il Milan. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, penso che si possa giungere ad un accordo che soddisfi sia lui che la società. E' ancora giovane, ma ha già accumulato una discreta esperienza. Inoltre è un giocatore importante per il calcio italiano, anche in ottica Nazionale. Romagnoli è molto legato al Milan, ha dimostrato di essere un grande capitano e di nutrire un forte senso di attaccamento alla maglia rossonera. Credo che sia lui che il Milan vogliano proseguire insieme. Detto ciò, capisco le scelte di mister Pioli. Tomori e Kjaer sono giocatori ai quali in questo momento non si può rinunciare, perché stanno dando entrambi un grandissimo contributo. Secondo me, il difensore danese è stato il miglior acquisto della scorsa stagione, insieme ovviamente a Zlatan Ibrahimovic".