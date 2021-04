Milan, Matteo Lovato dell’Hellas Verona ora piace anche alla Roma

Era stato accostato al Milan in inverno, ora sulle tracce di Matteo Lovato c'è anche la Roma. Ecco le ultime notizie

Redazione Il Milanista

MILANO - Durante l'estate il club rossonero proverà a riscattare il cartellino di Fikayo Tomori. Il centrale inglese ha suscitato subito ottime impressioni nelle sue prime partite. A gennaio, però, è stato prelevato soltanto in prestito con opzione di riscatto. Ciò significa che, per confermarlo in squadra, il Milan dovrà acquistarlo a titolo definitivo. La cifra da versare nelle casse del Chelsea è di circa 28 milioni di euro. Inoltre, nei prossimi mesi bisognerà prendere una decisione sul futuro di Alessio Romagnoli. Se sedersi al tavolo delle trattative con Mino Raiola anche per il centrale, o se invece mettere sul mercato il calciatore, visto il suo contratto in scadenza nel 2022.

Quale futuro per Romagnoli?

La stagione del capitano rossonero non è stata delle migliori. Luci e ombre, ottime prove e errori grossolani, che insieme all'esplosione di Fikayo Tomori gli hanno fatto perdere i gradi di titolare inamovibile. E le voci su una possibile partenza del capitano nei prossimi mesi si rincorrono da qualche tempo. Tuttavia, non sarà così facile raggiungere un accordo. Romagnoli percepisce già un pesante ingaggio da 3.5 milioni, mentre le richieste di Raiola per il suo assistito sono da top player, al pari di Ibrahimovic e Donnarumma.

Lovato, l'offerta della Roma e un possibile ritorno di fiamma rossonero

Partirà quindi Romagnoli in estate? Difficile dirlo ora, anche se la Juventus sembra aver puntato il difensore, vista la possibile scelta di appendere gli scarpini al chiodo di Chiellini. In ogni caso la dirigenza del club rossonero ha iniziato a guardarsi intorno, ancora una volta, per il reparto arretrato. Tra i nomi che potrebbero tonrare di attualità c'è Matteo Lovato dell'Hellas Verona, già seguito in inverno, prima di virare su Tomori. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport però sul calciatore dell'Under 21 azzurra del c.t. Nicolatoci sarebbe anche la Roma. La squadra giallorossa avrebbe presentato un’offerta pari a 13 milioni di euro, proposta però rispedita al mittente.