Milan, il Genoa guarda in casa rossonera: interessano due calciatori

Non c'è solo il mercato in entrata per il Milan, ma anche le possibili uscite e il Genoa ha messo nel mirino due rossoneri

Redazione Il Milanista

Si parla già tantissimo del mercato del Milan, nonostante la sessione estiva non sia ancora aperta. Questo perché Maldini e Massara hanno già messo a segno il primo colpo della nuova stagione: Mike Maignan del Lille. Inoltre i due dirigenti stanno lavorando ai riscatti di Sandro Tonali dal Brescia, per il quale è stato già ottenuto uno sconto, e Fikayo Tomori dal Chelsea. E proprio dai blues si attendono segnali per Olivier Giroud, profilo scelto per rinforzare l'attacco di Stefano Pioli. Non va dimenticata nemmeno la pista Junior Firpo dalla Spagna e sempre dalla Spagna potrebbe tornare Brahim Diaz. I rossoneri quindi hanno le idee chiare sui colpi in entrate. Ma c'è da fare i conti anche con le cessioni, fondamentali per far quadrare i conti.

Le cessioni del Milan

Sono diversi i calciatori che hanno la valigia in mano, fuori dal progetto rossonero e in cerca di nuove soluzioni. Qualcuno però sembra essere già andato, o molto vicino a salutare. Diego Laxalt infatti è prossimo ad aggregarsi alla Dinamo Mosca, dopo l'esperienza in Scozia. La trattativa è a buon punto e mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli. Operazione da 4 milioni di euro per il Diavolo. Ma non c'è solo l'uruguaiano, Anche Andrea Conti e Mattia Caldara sono finiti nel mirino di un'altra squadra.

La situazione di Conti e Caldara

Il Genoa infatti avrebbe messo nel mirino sia il centrale, che il terzino destro. Il primo è una richiesta di Davide Ballardini, secondo quanto riporta calciomercato.com. Il secondo invece è un'idea di mercato visti i tanti centrali nella rosa rossonera. Maldini e Massara puntano ad incassare 15 milioni di euro dalla doppia cessione. Più facile arrivare all'esterno visto il contratto in scadenza nel 2022 ed è davvero difficile ipotizzare un rinnovo per lui in questo momento. Discorso diverso per il centrale, per lui servirà un'offerta più convincete.