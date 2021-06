Brahim, nuovo volo per Milano? Maldini preme e Ancelotti…

Le ultime novità sul mercato rossonero, con Paolo Maldini che guarda in terra iberica per regalare rinforzi a Stefano Pioli.

Il Milan guarda in Spagna per rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Due i principali nomi caduti sul taccuino del Direttore dell'Area Tecnica, Paolo Maldini. Si tratta, in un primo caso, di una "vecchia" conoscenza, Brahim Diaz, centrocampista offensivo di proprietà del Real Madrid. Lo spagnolo ha trascorso una buoa annata in rossonero, condotta fra alti e bassi nelle prestazioni, ma anche con degli explore a particolarmente interessanti e che hanno fatto addolcire il cuore per lui dei tifosi rossoneri. L'altro nome "spagnolo" è quello di Junior Firpo, terzino sinistro in forza al Barcellona. Entrambi spagnoli, entrambi di proprietà di club spagnoli, entrambi assistiti dallo stesso agente.