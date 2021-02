Milan, Pioli non cambia modulo per ora e Stankovic ne convoca ventuno

MILANO – Cambierà modulo Stefano Pioli? Per ora no, si andrà avanti con il 4-2-3-1, schema tattico che ha fatto le fortune del tecnico rossonero e dei suoi calciatori tra la fine della passata stagione e la prima parte di quella odierna. Anche se dopo la pesante sconfitta nel derby qualche spiffero su questo argomento era arrivato. E’ Tuttosport ha fare il punto della situazione, che aggiunge come le prossime due gare, con la Stella Rossa e la Roma in campionato, saranno fondamentali per il possibile cambio di modulo del Milan. Tutto quindi dipende dalle prove che saranno offerte con la squadra serba e contro i giallorossi.

Quale sarà il nuovo modulo di Pioli?

Comunque le prime ipotesi hanno già iniziato a circolare dal 4-3-3, soluzione che aggiungere un uomo in mazzo al campo, al 4-4-2, con Ibrahimovic che finirebbe per essere affiancato da un altro attaccante. Stefano Pioli quindi ha già in mente delle possibili soluzioni al momento particolarmente delicato che sta attraversando la sua squadra. Prima di cambiare però vuole provare a dare altre possibilità al suo modulo di riferimento nella sua avventura rossonera. C’è anche chi parla di una possibile soluzione con la difesa a tre. Con Tomori che andrebbe ad affiancare sia Romagnoli che Kjaer. Un modulo che ricorderebbe tantissimo quello dell’Inter di Conte, ma per ora questo sembra essere fantacalcio. Certo chi potrebbe beneficiarne di più sarà sicuramente Theo Hernandez, ma come detto queste sono solo ipotesi.

I convocati di Stankovic

Intanto Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha diramato la lista de convocati, per la partita di giovedì sera, a San Siro: Milan Borjan, Zoran Popovic, Marko Copic, Milan Gajic, Marko Gobeljic, Milos Degenek, Radovan Pankov, Seku Sanogo, Njegos Petrovic, Veljko Nikolic, Mirko Ivanic, Gelor Kanga, Filippo Falco, Aleksandar Katai, El Fardu Ben, Željko Gavrić, Slavoljub Srnić, Diego Falcinelli, Milan Pavkov, Aleksa Vukanović e Nikola Krstović.