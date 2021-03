Milan, ieri sera Dalot ha giocato contro il suo futuro?

MILANO – E’ finito il sogno europeo del Milan, con una sconfitta interna che fa male. I rossoneri escono in una gara condizionata dall’errore di Meite nel secondo tempo, che ha portato alla rete di Pogba, senza dimenticare la rete segnata dai Red Devils all’andata, anche questa evitabile. Oltre alle tante assenze che hanno inciso sulle scelte di mister Stefano Pioli. Proprio l’allenatore ha parlato della sconfitta con gli inglesi:

Pioli e l’esclusione dall’Europa League

“E’ un’eliminazione che dispiace tantissimo, perché nelle due partite abbiamo giocato da grande squadra. Stasera avremmo dovuto segnare nel primo tempo. Peccato, perché abbiamo fatto tanto per arrivare sin qui. Il Manchester è una squadra molto forte, lo sappiamo, però vanno riconosciuti dei meriti nelle nostre prestazioni fra andata e ritorno. Questa sera, per quello che abbiamo creato, avremmo dovuto fare almeno un gol. Tuttavia, è difficile per me rimproverare qualcosa ai miei giocatori, perché hanno dato tutto. Ora dobbiamo riprenderci in fretta, abbiamo diverse partite di campionato da giocare e non possiamo fermarci“.

Il futuro di Dalot, idee chiare Oltremanica

Nel secondo tempo di San Siro è entrato anche Diogo Dalot, inizialmente escluso per far giocare Pierre Kalulu. Il portoghese oggi al Milan, è però di proprietà del Manchester United, arrivato in prestito secco a Milanello la scorsa estate. Sono tante le voci sul suo futuro con la dirigenza rossonera che non sembra non aver ancora preso una decisione sul possibile riscatto del terzino. Intanto però c’è chi ha le idee chiare. Si tratta di Solskjaer, allenatore dei Red Devils che alla domanda su Diogo Dalot ha riposto in questo modo:

“Futuro al Manchester United? Sì. La cosa principale per lui era raggiungere una buona condizione. Non è mai riuscito ad essere in forma per un lungo periodo quando è stato qui, a causa degli infortuni. Sinora, però, si è mantenuto in forma per tutta la stagione con il Milan. Ha giocato in un grande club, con grandi aspettative, quindi è stato un buon anno per lui. Naturalmente sono molto contento dei suoi progressi. Lui è un nostro giocatore e non vediamo l’ora di riaverlo“.