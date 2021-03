News Milan, mercato: saltano due colpi? Maldini cambia obiettivo!

MILANO – Brutte notizie in casa Milan. I rossoneri infatti sono stati eliminati dall’Europa League per mano del Manchester United, una cruda beffa soprattutto per le condizioni in cui la squadra di Pioli è arrivata a questo grande appuntamento. Ma negli ultimi giorni sono state registrate novità negative anche per quanto riguarda il calciomercato rossonero. Due piste che si erano fatte estremamente bollenti per il Milan infatti, adesso si sarebbero complicate. Florian Thauvin e Otavio Monteiro, due giocatori che potevano arrivare a parametro zero, ora sarebbero vicini a rinnovare con i loro rispettivi club, il Marsiglia e il Porto. E’ inevitabile dunque che Maldini si stia guardando intorno per trovare altre alternative di livello. In questo senso, occhio ad un altro grosso obiettivo finito nel mirino del Milan.

Ghiotta occasione

Attenzione infatti ad un’altra grande opportunità che il prossimo mercato degli svincolati potrebbe presentare. Stiamo parlando di Lucas Vazquez, che pare ormai destinato all’addio al Real Madrid in estate. Il rinnovo dell’esterno spagnolo con i Blancos sembra infatti sempre più lontano. Il Milan avrebbe messo nel mirino il classe ’91, che garantirebbe qualità e grande esperienza anche internazionale per il Diavolo. Su Lucas Vazquez ovviamente avrebbero messo gli occhi anche molti altri top club europei, tra cui la Juve. Quindi anche in questo caso Maldini dovrebbe agire in fretta per non rischiare di perdere questa ghiotta occasione a parametro zero. Ma il vero grande obiettivo del prossimo mercato estivo del Milan è un grande attaccante. Da questo punto di vista, Maldini avrebbe già pronta una lunga lista di obiettivi: 10 nomi caldissimi, eccoli tutti <<<