Milan, Ibrahimovic: “Sono più completo e faccio le cose con calma”

Il Milan per festeggiare i 40 anni di Zlatan Ibrahimovic ha organizzato un'intervista all'attaccante svedese. Ecco le sue parole

"Lo sento tanto. Penso che io sono il ghetto, sono cresciuto in quelle zone e per me era il paradiso. L'ho già detto una volta, puoi togliere il ragazzo dal ghetto, ma non il ghetto dal ragazzo".

"Ho ancora i piedi. L'ho messo perché è un monito, quando la mia famiglia entra in casa deve capire da dove arriva tutto. Bisogna ringraziare per quei piedi è per loro che abbiamo un tetto sopra la testa. Anche sul telefono della mia compagna ci sono i miei piedi".

"Sono me stesso dal primo giorno, ho dato più io al calcio americano che loro a me. Non avevano visto nulla prima del mio arrivo, una personalità che non ha paura di niente.. Anche in quell'occasione sono stato perfetto, non come gli americani che andavano in giro con 20 persone. Forse mi manca il loro sole, ma a Milano non c’è problema".