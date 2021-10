Milan, Ibrahimovic il profeta: “Scudetto? Va dove gioca Zlatan”

Ecco un' anticipazione di quello che Zlatan Ibrahimovic ha detto ai microfoni delle Iene. L'intervista completa andrà in onda questa sera

"Mi sento giovane, anche se è passato un altro anno. Sto aspettando soltanto di tornare in campo, però sto meglio. Sono fermo per un piccolo problema, che però di risolve. Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan? Il Milan. E allora vince il Milan". Il resto dell'intervista sarà mandata in onda questa sera, in prima serata.

Si è perso l'esordio del Milan in Champions League Zlatan Ibrahimovic, contro il Liverpool ad Anfield. E ha issato bandiera bianca anche nel secondo turno della fase a gironi, contro l'Atletico Madrid a San Siro. Inoltre non è potuto andare a caccia di record, quello del marcatore più longevo nella competizione europea più importante per club. L'infiammazione al tendine d'Achille, rimediata alla terza giornata di campionato con la Lazio, continua a tenerlo lontano dal campo di gioco. Il recupero procede bene e le sue condizioni migliorano con il passare dei giorni, ma non vuole forza Ibra, non vuole correre di rischio di nuove ricadute o nuovi imprevisti. Il prossimo 19 ottobre. Dopo la nuova sosta per le nazionali e la ripartenza del campionato contro l'Hellas Verona tre giorni prima, il Milan scenderà in campo a Oporto, contro la squadra di Sergio Conceciçao, la terza giornata di Champions League. Zlatan Ibrahimovic lavora per esserci contro di Dragones: farsi trovare pronto per il Porto. Ed è pre questo che salta anche gli impegni con la sua Svezia.