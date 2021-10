Tuttosport | Milan, La festa di compleanno di Ibrahimović

L'edizione di questa mattina di Tuttosport, con la festa di compleanno di Ibra e le dichiarazioni di Pioli sul suo rientro

Dopo la partita contro l'Atalanta, Zlatan Ibrahimović ha ricevuto una festa a sorpresa, organizzata dalla compagna Helena in un Hotel al centro di Milano. Tantissimi gli invitati tra gli amici e colleghi di Zlatan, erano presenti ex compagni di squadra come Gattuso, Oddo, Abate, Cassano e Donnarumma, ex colleghi Psg come Verratti e Sirigu e il socio di scuderia Pogba. Presenti anche Raiola, Galliani e Moggi. Finito l'incontro di Bergamo si sono uniti anche Stefano Pioli, Maignan, Theo Hernandez, Leao e Paolo Maldini. Presenti anche le Iene, che, con un siparietto, hanno regalato a Zlatan una maglia riportante la scritta: "Le Iene portano bene", riferita ai guai fisici dello Svedese.

L'attesa per il ritorno di Ibra

Ovviamente tutti attendono il rientro in campo dello svedese e del collega Olivier Giroud, due assenze che pesano per il Milan, considerate soprattutto le ultime prestazioni dei due, farcite di gol e ottime azioni. Le due assenze in contemporanea hanno costretto Pioli a rispolverare il 4-2-3-1 con la prima punta in movimento. Il peso di questo schema è ricaduto su Ante Rebic che ha saputo dare una buona risposta, premiata soprattutto dai risultati.

Proprio nel corso delle analisi post partita di Bergamo a Pioli è stato chiesto se, in luce delle vittorie ottenute, al loro rientro Zlatan e Giroud avrebbero dovuto lottare per riguadagnarsi il posto. il tecnico di Parma ha così risposto: "Benedetti rientri, non vedo l'ora che sia così. Zlatan è un campione, ha giocato un quarto d'ora con la Lazio e ha fatto subito gol, Olivier aveva iniziato benissimo con prestazioni eccezionali. Poi purtroppo, ha avuto problemi prima di Covid poi alla schiena, ma si riprenderà. Ma ci tengo a fare i complimenti a Leao e Rebic, perché in queste sette partite gli ho tirato il collo".

Il rientro dei campioni

Naturalmente dal canto loro Ibra e Giroud non vedono l'ora di tornare in campo. Da piani dopo la sosta, il 9 e l'11 torneranno in gruppo e potranno dare il loro contributo, sia per tenere il passo del Napoli capolista, che per recuperare terreno in Champions, cercando una doppia vittoria contro il Porto che potrebbe tenere viva la classifica del loro girone. Il fatto che i due resteranno a Milanello sarà un ulteriore fattore di ripresa.