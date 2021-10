Milan, 12 rossoneri in nazionale: ecco il calendario degli impegni

Dodici calciatori del Milan sono stati chiamati dalle rispettive nazionali. Ecco l'elenco completo e il calendario dei loro impegni

Si ferma il campionato per la pausa nazionali. Il Milan arriva al secondo stop della Serie A a meno due dal Napoli capolista e con in tasca l'ottima vittoria di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. Stefano Pioli ha concesso ai suoi 3 giorni di riposo e i rossoneri torneranno a Milanello soltanto venerdì 8 ottobre. Sarà però un lavoro a ragni ridotti, il tecnico del club meneghino infatti dovrà fare a meno di 12 calciatori, chiamati dalle rispettive nazionali. Ovviamente gli occhi saranno sugli infortunati e sul loro recupero, senza dimenticare Junior Messias. Il brasiliano ha fatto i suo esordio in rossonero contro la Dea e approfitterà di questi giorni per arrivare al massimo della condizione fisica.