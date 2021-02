Milan, Hauge: tra l’esclusione dalla lista Uefa e il mercato

MILANO – Il Milan non potrà contare sull’estro e sul talento di Jens Petter Hauge in Europa League. No, nessuna squalifica o nessun grave infortunio: lo ha deciso Stefano Pioli, diramando l’elenco dei convocabili per le gare europee dei rossoneri. Dunque, Hauge fuori dalla lista Uefa non per mancanza di talento, o per ultime prestazioni in chiaroscuro, ma perché nel suo ruolo potrebbero essere schierati all’occorrenza Rebic, Rafael Leao e Mandzukic; tenendo presente questa abbondanza, Pioli ha preferito convocare un centrocampista duttile in più, Rade Krunic, piuttosto che il norvegese.

Nonostante questa decisione il giocatore fa ancora parte del progetto tattico del club meneghino. Secondo quello che rivela la Gazzetta dello Sport, infatti, durante l’ultima finestra invernale di mercato la dirigenza rossonera avrebbe rifiutato due offerte per l’ex Bodo/Glimt. Bayer Leverkusen e Southampton avevano messo li occhi sul giovanissimo esterno, convinti anche dalle prove fornite in Europa League dal ragazzo. Due proposte di prestito rispedite però subito al mittente. Il Milan punta molto sulla crescita di Hauge, nonostante nell’ultimo non abbia brillato. Continuerà ad allenarsi a Milanello, insieme ‘ai grandi’ e Stefano Pioli potrà concedergli maggiore minutaggio in campionato.

La scelta del Milan sulla lista Uefa è stata puramente tattica, ma non inerente al norvegese. Le sirene di mercato però su Hauge sono indicative sulla scommessa vinta dal duo formato da Paolo Maldini e Frederic Massara. Arrivato in estate accompagnato da tantissima curiosità, soprattutto per la partita giocata proprio contro il club meneghino, nei preliminari di Europa League. L’esterno ha confermato in rossonero quanto fatto vedere di buono con la squadra norvegese. Tanto che sia il Bayer Leverkusen, che il Southampton avevano provato a prenderlo a titolo temporaneo a gennaio. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<