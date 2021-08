Milan: Hauge-Eintracht Francoforte, non è chiusa. Ecco perché

L'esterno del Milan dovrebbe partire in questa sessione di mercato, piace all' Eintracht Francoforte, ma la trattativa non è chiusa

Redazione Il Milanista

Il Milan è reduce dall'amichevole contro il Nizza, la terza dopo quelle contro Pro Sesto e Modena. Partita che s'inserisce in mezzo alla sessione estiva di mercato, Maldini e Massara finora hanno portato a conclusione diversi colpi: gli acquisti di Maignan e Olivier Giroud e Ballo-Touré, i riscatti di Tomori e Tonali e il ritorno di Brahim Diaz. Il club meneghino ha speso una cifra vicina ai 60 milioni di euro e adesso è tempo di uscite per poi poter tornare a pensare a nuovi innesti, i rossoneri infatti hanno bisogno ancora di rinforzi soprattutto sulla trequarti.

Il punto sulle cessioni

I nomi che sembrano essere prossimi a salutare sono Castillejo e Hauge, le ali del Milan. Se per il primo ci sono intessi dalla Spagna: Espanyol, Getafe, Valencia e Celta Vigo, sono sulle tue tracce. Si profila quindi un ritorno in patria per l'ala destra, il Milan dovrebbe cedere il calciatore e poi Maldini e Massara si getteranno sul mercato alla ricerca del sostituto. E sono già tanti i nomi già accostati alla società rossonera in quella zona del campo. Mentre per Hauge siamo al passo successivo, registrato l'interesse dalla Bundesliga per l'esterno, non è stato convocato per l'amichevole con il Nizza. E la motivazione dovrebbe essere legata proprio al mercato.

Hauge in Germania, a che punto siamo?

La trattativa per portare l'ex Bodo Glimt in Germania, all'Eintracht Francoforte è in stato avanzato come rivelato dai media norvegesi, ma non è ancora chiusa secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.Maldini e Massara chiedono 15 milioni di euro per il calciatore. E non hanno intenzione di rivedere le loro pretese. Per ora però sia l'Eintracht Francoforte che il Wolfsburg, le due squadre interessate al ragazzo, non si sono spinte oltre i 10 milioni di euro. Una distanza che ad oggi non ha permesso di chiudere l'operazione di mercato.