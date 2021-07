Sono giorni bollenti per quanto riguarda il mercato del Milan in ottica trequartista. Ogni ora esce un aggiornamento che potrebbe portare alla famigerata fumata bianca per questo o per quell'altro campione. Perché una cosa a Maldini e Massara va riconosciuta, nel mirino ci sono tutti top player.Proprio su uno di loro ci sarebbe una notizia pesantissima (in senso positivo) che avvicinerebbe il giocatore al Diavolo<<<