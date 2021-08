Kaio Jorge praticamente sfumato, il Milan deve cercare un altro attaccante

Sfuma la pista di mercato che portava a Kaio Jorge per il Milan, adesso i rossoneri dovranno cercare un'altra punta

Il Milan deve cambiare i suoi piani per l'attacco. Il club rossonero aveva messo nel mirino Kaio Jorge del Santos, attaccante brasiliano diciannovenne con il contratto ormai prossimo alla scadenza con lo storico club di Pelé. Maldini e Massara hanno portato avanti la trattativa, ma non è mai stato affondato il colpo. Questo sia per le cifre, ritenute esagerate dal Milan per un giocatore in scadenza, sia per il fatto che Kaio Jorge è extracomunitario, e il club di via Aldo Rossi vorrebbe aspettare prima di occupare l'ultimo slot.