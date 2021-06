Milan, Hauge e Leao: futuro tutto da definire. Il punto sui due rossoneri

Tengono banco anche le cessioni in casa Milan. Leao e Hauge non sono certi di una permanenza in rossonero quest'estate

Redazione Il Milanista

Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano senza sosta al mercato del Milan. Colpi in entrata per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione, in modo da poter bissare, o migliorare, quanto fatto nell'ultimo anno. Per arrivare però a grandi obiettivi potrebbe esserci qualche sacrificio sul mercato e molto, se non tutto, dipenderà dalle offerte che arriveranno a via Aldo Rossi. Le maggiori richieste però arriveranno, e sono arrivate, per i giovani rossoneri. E di conseguenza sono tanti i dubbi, perché il club meneghino ha improntato la sua ricostruzione targata Elliott anche e sopratutto proprio sulla 'linea verde'.

Leao, Hauge e le voci di mercato

Secondo quanto riporta la Tuttosport,Rafael Leao e Jens PetterHauge, potrebbero lasciare Milanello nei prossimi mesi. Una mossa che permetterebbe a Maldini e Massara di fare cassa e poi reinvestire sui nuovi arrivi. Si accetteranno solo offerte importanti, sopratutto per il portoghese, vista la situazione di Ibrahimovic, che non fa dormire sonni tranquilli, forse serviranno due nuove punte al Milan. Entrambi hanno mercato e Hauge poteva essere inserito nella possibile trattativa per portare in rossonero RodrigoDe Paul. Il capitano dell'Udinese però resta a una passo dall'Atletico Madrid.

Quel futuro per i due talenti?

Come detto Leao ha mercato, piace in Inghilterra e in Germania. Il Borussia Dortmund sembra aver messo il portoghese nel proprio mirino. I gialloneri inoltre sono alle prese con le tanti voci sul futuro di Haaland e la punta rossonera potrebbe prendere il suo posto. In ogni caso per entrambi serviranno due buone offerte, non saranno fatti andare via solo per liberare due posti in rosa, il Milan infatti crede ancora molto nel talento dei due ragazzi. Per entrambi però il futuro è tutto da scrivere è non è detto che nei prossimi mesi resteranno agli ordini di mister Stefano Pioli.