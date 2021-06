Milan, gli ultimi aggiornamenti di mercato su Vlahovic

L'attaccante della Fiorentina è nel mirino di tanti club, Milan compreso. Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato

Per la dirigenza del Milan era il nome in cima alla lista. L'attaccate da portare a Milanello in vista della prossima stagione, per alternarlo a Zlatan Ibrahimovic. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha fatto muro, vuole fargli firmare il rinnovo, vuole accontentarlo lo ha dichiarato alla stampa. Servirà un'offerta estremamente convincete, fuori portata ad oggi per il Milan, a meno che il giocatore non decida di andare allo scontro con i viola per passare in rossonero. Uno scenario ad oggi difficile da immaginare. E il caos legato alla panchina dei viola non ha influito sull'intenzioni del club gigliato. Era così con Gattuso e sarà così anche con Italiano, che dovrebbe diventare la nuova guida tecnica della Fiorentina, ma non si possono escludere sorprese fino all'ultimo.