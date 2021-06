Castillejo in vendita, ecco quanto chiede il Milan per lo spagnolo

L'esterno del Milan è sul mercato e piace in Spagna. Ecco quanto chiedono i rossoneri per lasciarlo andare

Redazione Il Milanista

Samu Castillejo e il Milan sono ai titoli di cosa. L'esterno spagnolo è stato messo sul mercato, non è un titolare per Stefano Pioli, ha perso il posto a discapito di Alexis Saelemaekers. E la società rossonera è alla ricerca di un esterno a destra, al posto proprio dello spagnolo. E sulle tracce del calciatore, ci sono diverse squadre spagnole, c'è il Betis di Siviglia. Che si va ad aggiungere all'Espanyol e al Siviglia, anche se il direttore sportivo degli andalusi ha gettato acqua sul fuoco, spiegando che in quel ruolo la sua squadra ha già diverse alternative.

L'offerta dalla Spagna

Si profila quindi un ritorno in patri per l'ala destra e il Betis Siviglia è la squadra che in questo momento ha alzato il pressing per riuscire a strapparla ai rossoneri. Secondo quanto riporta Tuttosport dalla parti di via Aldo Rossi sarebbe arrivata anche al prima offerta da parte della società iberica. Il Milan dovrebbe cedere il calciatore e poi Maldini e Massara si getteranno sul mercato alla ricerca del sostituto. Tanti i nomi già accostati alla società rossonera in quella zona del campo.

Una questione di tempo

Sempre secondo quanto riporta la stessa fonte, il club meneghino lascerebbe partire il suo esterno davanti ad un'offerta tra i 5 e i 10 milioni di euro. Tutte le pretendenti per il giocatore, nativo di Malaga, sono quindi avvertite. Castillejo è in vendita, mail Milan 'ha attaccato il cartellino con il prezzo sopra'. Inoltre l'arrivo di un esterno sulla fascia destra, da Berardi del Sassuolo a Ikonè del Lille, sarà subordinata proprio alla cessione del numero 7 rossonero. Le priorità di mercato della dirigenza del Diavolo in questo momento sono su altre zone del campo.