Milan, Ibrahimovic torna per il Manchester? Pioli non si sbilancia

MILANO – Quando tornerà in campo Zlatan Ibrahimovic? Questa è la domanda che tanti tifosi del Milan si fanno ormai da qualche settimana. Archiviata la questione Sanremo, lo svedese adesso è atteso al rientro, perché la stagione dei rossoneri è entrata nelle fase più delicata e servirà tutto il suo talento per riuscire a centrare gli obiettivi. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del numero 11 del club meneghino. Non ci sarà con il Napoli, sempre secondo la Rosea. Cosa che ha fatto scattare la scintilla nel calciatore che adesso punta il ritorno degli ottavi di Europa League, a San Siro con il Manchester United. Vuole tornare Zlatan Ibrahimovic e vuole farlo il prima possibile, si è posto l’obiettivo di esserci con i Red Devils, sa che la squadra ha bisogno di lui e lui non ha intenzione di deludere nessuno.

Pioli, nessuna certezza

A Milanello lo svedese ha continuato nel lavoro personalizzato e nelle terapie specifiche. Con l’intenzione di dare l’accelerata definitiva al suo rientro in campo. Anche Stefano Pioli ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con il Napoli dell’ex Gennaro Gattuso. Ecco che cosa ha detto il tecnico rossonero sullo svedese: “Ibra e Mandzukic? Vediamo la prossima settimana“. Parole che spengono ogni speranza anche solo di una convocazione contro Insigne e compagni. Ibra assisterà alla partita dalla tribuna, come è accaduto anche con l’Hellas Verona, domenica scorsa.

Niente Napoli quindi, Forse con il Manchester United. La sua presenza però, anche solo in panchina perché comunque è impensabile vederlo per 90′ con i Red Devils giovedì prossimo. Potrebbe essere un ottimo aiuto per Rafael Leao, che nelle ultime uscite ha stentato. Il portoghese infatti ha il peso dell’attacco sulle spalle e sembra accusare la pressione.