Milan, Gabbia da forfait: ecco il punto sulle condizioni del difensore

Non ci sarà Matteo Gabbia questa sera a San Siro, nella gara tra Milan e Cagliari. Ecco il punto sulle sue condizioni

MILANO - E' fuori dalla lista dei convocatiMatteo Gabbia. Il giovane difensore del Milan si è infortunato e non prenderà parte alla partita contro il Cagliari.Lesione al retto femorale per il prodotto delle giovanili rossonere, infortunio che ha indotto lo staff del club meneghino a tenere a riposo il ragazzo. Insieme a lui anche Zlatan Ibrahimovic non ci sarà questa sera, la sua assenza era preventivata, anche se lo svedese a San Siro ci sarà, come spiegato da Stefano Pioli.

Il comunicato della Svezia e le parole di Pioli

"Ibra domani sarà con noi, dispiace non vederlo in campo, ma sarà vicino a noi e ci sarà utile la sua vicinanza. Il comunicato sulle sue condizioni? E' una notizia positiva. Ibra sarà con noi la prossima stagione al massimo. L'ho visto dopo la visita, era sereno, ma non so nulla sull'Europeo".

Ovviamente Stefano Pioli ha parlato di Ibrahimovic prima del comunicato della Nazionale Svedese, sulla rinuncia al prossimo europeo al posto da parte dell'attaccante rossonero.

Oggi Zlatan Ibrahimovic ha informato Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di giocare il campionato europeo di questa estate. Guarisci Zlatan, speriamo di vederti presto sul campo da calcio!

Questo il comunicato proprio su Zlatan Ibrahimovic, da parte della Nazionale sui svedese, che è stato postato sui social poco dopo quello del Milan sulle condizioni del calciatore.

Il comunicato del Milan e le speranze per Gabbia

AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimović è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane.

Stagione finita quindi per la punta, invece per Matteo Gabbia non è stata ancora detta l'ultima parola. Non ci sarà con il Cagliari, mentre per l'ultima stagionale con l'Atalanta, a Bergamo.