Pioli: “Dovremo giocare la nostra partita e pensare a noi stessi”

Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa

Redazione Il Milanista

MILANO - Questa sera il Milan affronterà, tra le mura amiche di San Siro, il Cagliari di Leonardi Semplici. Un match importante per entrambe le formazioni: i rossoneri devo vincere per staccare il biglietto per la prossima Champions League, mentre i rossoblu vogliono la vittoria per allontanare, una volta per tutte, la retrocessione.

Nella giornata di ieri il tecnico Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Ecco le sue parole.

LA VIGILIA ROSSONERA - "Viviamo queste ore con concentrazione e grandi motivazioni. La partita di domani potrebbe chiudere una settimana eccezionale per risultati e prestazioni. Siamo stati sempre molto bravi ad avere il giusto equilibrio, dovremo mettere in campo questa caratteristica nella partita di domani".

IL CAGLIARI - "Metteranno in campo una prestazione attenta e determinata, sarà una partita insidiosa. Hanno giocatori di qualità e saranno motivati come noi. Dovremo provare a giocare meglio dei nostri avversari, creando di più e subendo meno di loro. Ho tra le mani un gruppo responsabile, sempre attento a comprendere le situazioni e a recepirle nel modo giusto. I ragazzi stanno lavorando con attenzione e concentrazione, c'è voglia di aiutarsi e giocare insieme. Dovremo essere compatti e mettere in campo una prestazione lucida e di qualità".

OBIETTIVO VICINO - "È la storia del nostro club che testimonia come la casa del Milan sia l'Europa. È giusto che ci siano aspettative, siamo in un top club, abbiamo una tifoseria fantastica alle spalle. Sappiamo di avere lavorato bene, dovremo essere bravi e preparati mentalmente. Le partite non sono mai semplici, ci siamo preparati a combattere contro un avversario che farà la sua partita con giocatori pericolosi. Saremo soddisfatti solamente quando, e se, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo".

IBRA - "Quella di Zlatan è una terapia conservativa che dovrebbe permettergli di tornare al 100% nella prossima stagione. Oggi l'ho visto dopo la visita e l'ho trovato sereno. Domani sarà con noi, sarà come sempre un sostegno e un appoggio per tutti e ci dispiacerà non averlo in campo".

TUTTI SONO IMPORTANTI - "Si sta alzando il livello da parte di tutti, queste due partite decideranno il nostro lavoro. Leão, Meïte e Krunić mercoledì sera sono stati determinanti col loro ingresso in campo. Domani sera partirà la migliore squadra possibile, ma i cambi saranno determinanti anche perché si tratterà della terza partita in otto giorni. Dalot? È un professionista fantastico, eccezionale. È facile dare i meriti dei nostri risultati ai giocatori impiegati più spesso, ma anche chi ha giocato meno è stato determinante, anche per alzare la qualità del nostro lavoro quotidiano".

I VALORI ROSSONERI - "Io mi sono sentito sempre, dal primo giorno a Milanello, nel posto giusto. Sostenuto, stimato, in un posto dove c'è grande senso di appartenenza, serietà e lavoro di tutti per il bene del club: questi sono valori che condivido. Tutto questo ci ha sempre dato forza di continuare a credere nel lavoro che facciamo. Non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo, le somme si tirano sempre alla fine".

".