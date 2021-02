Milan, ecco la richiesta del Palmeiras per Matias Vina

MILANO – La finestra invernale di mercato ha chiuso i suoi battenti. Nonostante questo le voci su possibili nuovi arrivi in casa Milan non si fermano. Il nome è quello Matias Vina, del Palmeirsas. Calciatore già accostato ai rossoneri nelle ultime settimane, come vice Theo Hernandez. Ruolo per il momento scoperto nella rosa di Stefano Pioli e proprio per la fascia mancina erano iniziati a circolare gli ultimi rumors che vedevano la dirigenza del club meneghino alla ricerca di un terzino. Oltre all’uruguaiano, anche Junior Firpo del Barcellona e Jordan Amavi dell’Olympique Marsiglia erano finiti al centro delle cronache di mercato.

A gennaio però non se n’è fatto nulla. Un discorso che molto probabilmente sarà ripreso in estate, quando Paolo Maldini e Frederic Massara lavoreranno per completare la rosa rossonera. Il nome di Vina non è mai uscito dai radar della dirigenza. E secondo quello che riporta il Corriere dello Sport, il Palmeiras avrebbe quantificato le sue richieste per il cartellino dell’esterno: otto milioni di euro. La prospettiva rispetto a qualche settimana fa è notevolmente cambiata, il club brasiliano infatti non era disposto a trattare la cessione del suo calciatore. C’era la finale della Copa Libertadores da giocare, partita poi vinta proprio dal Palmeiras, contro il Santos.

In estate saranno riallacciati i contatti e il Milan proverà a portare in Europa il giocatore, se la trattativa però dovesse naufragare, allora il club meneghino tornerebbe su Junior Firpo. In questo caso si dovrebbe lavorare sul prestito con diritto di riscatto. Formula preferita ultimamente dai rossoneri, viste anche le alte richieste dei blaugrana. Il mercato è chiuso, ma le voci e le indiscrezioni continuano a circolare. Il Diavolo è al lavoro per regalare a Stefano Pioli un esterno mancino. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<