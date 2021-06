Milan, Dusan Vlahovic: ‘Mi vedo ancora alla Fiorentina’

L'attaccante serbo della Fiorentina, obiettivo di mercato del Milan, ha parlato del suo futuro alla rivista serba Mozzartsport

"Voglio segnare gli stessi della passata stagione. Questa è la mia ambizione per il prossimo anno, anzi vorrei riuscire a fare anche meglio. Le tanti voci sul mio futuro? Di solito leggo le notizie sui siti per vedere le principali novità, ma non leggo le notizie su di me, di solito le salt subito. Sono concentrato solo sul calcio attualmente e in ogni caso mi vedo ancora con la maglia della Fiorentina. Ho ancora due anni di contratto, il prossimo 7 luglio sarò con i miei compagni di squadra all'adunata generale".

Per la dirigenza del Milan era il nome in cima alla lista. L'attaccate da portare a Milanello in vista della prossima stagione, per alternarlo a Zlatan Ibrahimovic. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, però vuole fargli firmare il rinnovo, vuole accontentarlo lo ha dichiarato alla stampa. Servirà un'offerta estremamente convincete, fuori portata ad oggi per il Milan, a meno che il giocatore non decida di andare allo scontro con i viola per passare in rossonero. Uno scenario ad oggi difficile da immaginare. Inoltre Gattuso sembrerebbe aver chiesto la conferma della punta. Maldini e Massara quindi avrebbero deciso di virare su altri obiettivi, anche perché per Vlahovic servono almeno 60 milioni di euro, oltre a questo la dirigenza rossonera ha in programma il riscatto di Tomori e quello di Tonali. Per questo motivo l'opzione Olivier Giroud sta prendendo quota. Proposto un biennale al francese, secondo la Gazzetta dello Sport. Dovrebbe essere lui l'attaccante che sarà regalato a Stefano Pioli e non Dusan Vlahovic.