Dalla Spagna – Milan, sembrava fatta ma invece…

Dopo Thauvin e il mancato rinnovo di Donnarumma, il Milan si appresta ad incassare ancora un no grazie

Negli ultimi mesi si è parlato molto (forse troppo) della questione dei rinnovi in casa Milan. Due trattative e probabilmente gli stessi esiti negativi. Stiamo parlando naturalmente di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu i cui contratti sono in scadenza. Se per il portiere è già ufficiale l'addio a giugno e l'arrivo del nuovo estremo difensore, per il turco c'è ancora una flebile speranza di rimanere all'ombra del Duomo. Ma sul tavolo dell'agente del numero 10 sono arrivate importante offerte tra cui quella del club qatariota Al Duhail da circa 32 milioni complessiva così suddivisa: un triennale da 8 milioni a stagione e un bonus alla firma da 8 milioni. E' solo un rumors, è bene specificarlo, perché secondo le ultime notizie il club dove già gioca Benatia avrebbe un tetto di ingaggio a 5 milioni a stagioni e nessun incentivo alla firma.