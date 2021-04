Milan, Di Stefano (Sky) fa il punto sull’attacco del futuro

Tante le voci di mercato sull'attacco del Milan della prossima stagione. Il punto lo fa Peppe Di Stefano di Sky Sport

MILANO - Come sarà l'attacco del futuro del Milan ? Domanda che tanti tifosi rossoneri si fanno nell'ultimo periodo. Domanda che viene alimentata dalle tante voci di mercato sul reparto offensivo del club meneghino. C'è una sola certezza: Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese rinnoverà il suo contratto e moto probabilmente chiuderà la sua carriera con il Diavolo. Ma chi ci sarà il prossimo anno dietro allo svedese? Leao dovrebbe restare a Milanello, a meno che non arriva un'offerta importantissima, difficile ipotizzare ora gli scenari futuri sul portoghese, ma in questo momento è davvero difficile vederlo lontano da Milano. Diversa la situazione di Mandzukic , il croato ha deluso, tanti i problemi fisici che hanno influenzato la parentesi rossonera.

Il punto sul reparto offensivo ' che verrà' è stato fatto da Peppe Di Stefano, giornalista sportivo, ai microfoni di Sky Sport: "Per l'attacco del futuro del Milan i primi due nomi sulla lista di Maldini e Massara sono Scamacca e Vlahovic che sarebbero complementari con Ibrahimovic. Complementari perché se Ibra sta bene gioca lui, senza troppe discussioni tecniche. Lo svedese però in questa stagione è stato spesso fermo a causa d'infortuni e quindi un altro attaccante avrebbe minutaggio. Domenica prossima contro il Genoa dovrebbe partire dal primo minuto Rafael Leao, autore di 3-4 mesi non al massimo dopo aver iniziato bene la stagione. Il portoghese potrebbe anche diventare determinante nella corsa alla prossima Champions League. Ibrahimovic comunque resta al centro del progetto e rinnoverà il contratto nei prossimi giorni fino a giugno 2022. Chiuderà la sua carriera al Milan, anche perché la dirigenza è consapevole che si tratta di un calciatore unico, utile sia in campo che fuori".