Rinnovo Calhanoglu: cosa manca per chiudere e le difficili alternative

Le ultime novità sul rinnovo del trequartista turco, Hakan Calhanoglu. Il numero 10 rossonero andrà in scadenza il 30 giugno del 2021.

MILANO - Niente relax per la dirigenza rossonera nemmeno durante le vacanze pasquali. Maldini, Massara e Gazidis sono chiamati ad um importante lavoro in vista della prossima stagione . L'asticella si alza e quindi anche la qualità e la quantità dei giocatori che si metteranno in campo, dovrà necessariamente salire. Ecco dunque che sono diversi i nomi sondati dalla proprietà per il futuro più prossimo. In ballo infatti ci sono principalmente quattro questioni . Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, Romagnoli e forse anche Leao sul piede d'addio. Poi la questione legata ai rinnovi di contratto: i casi più spinosi del 2021, Donnnarumma e Calhanoglu; e i casi del 2022, fra cui Kessie e il capitano, Alessio Romagnoli. C'è poi da valutare la dinamica dei prestiti: Brahim Diaz, Dalot, Tomori, Tonali, Meitè, la lista è folta.

SUL RINNOVO DI HAKAN CALHANOGLU - Vediamo nel dettaglio la situazione relativa a Calhanoglu. Nonostante Hakan sia considerato uno dei punti fissi del Milan, anche molto apprezzato dai tifosi, c’è il forte rischio di vederlo partire al 30 giugno per scadenza del suo attuale contratto. Le parti sono in trattativa ormai da diverso tempo, ma per il momento l'accordo non c'è in quanto ballano ancora due milioni di euro tra domanda e offferta: come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha proposto un ingaggio da quattro milioni, mentre il turco ne chiede due in più. Gordon Stipic non intende accontentarsi di un ingaggio medio-alto. Nonostante la pandemia l’entourage continua dunque a forzare la meno per almeno 6 milioni netti all’anno. L'alternativa al turco, qualora le cose non dovessero mettersi bene, non sarà facile da trovare. Brahim Diaz potrebbe poi partire e questo amplierebbe a due i buchi sulla trequarti rossonera.