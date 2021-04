Milan, Depay non tramonta ma solo a determinate condizioni

Il nome dell'attaccante olandese è sempre al centro del mercato, il Milan però si muoverà solo a determinate condizioni

MILANO - Obiettivo Champions League per il Milan. obiettivo dichiarato a inizio stagione, per ridare lustro al club rossonero, dopo le ultime difficile stagioni, ma non solo. Anche per poter fare degli investimenti nella prossima finestra di calciomercato. I soldi che potrebbero essere incassati dalla qualificazione alla prossima competizione europea sono ovviamente nei pensieri della dirigenza del club meneghino. Che intanto sta vagliando diversi nomi, da poter regalare a Stefano Pioli. Tanti i temi caldi per Maldini e Massara, dal vice Theo Hernandez, al possibile riscatto di Tomori, passando per la conferma, o meno, degli altri prestiti. Fino ad arrivare al possibile post Donnarumma nel caso in cui l'estremo difensore decidesse di lasciare Milanello, ma non vanno dimenticati l'attacco e gli altri rinnovi contrattuali.